Криминал 12 февраля 2024, 15:24 Экс-продавец попытался ограбить магазин на севере Москвы Экс-сотрудник магазина попытался совершить налет на коллег на севере Москвы РИА «Новости»

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Бывший сотрудник магазина в Москве пришел с ножом на прежнее место работы. Мужчина потребовал предоставить ему деньги, угрожая окружающим холодным оружием. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленник зашел в помещение, надев медицинскую маску и перчатки. Он дождался, когда выйдет последний покупатель, закрыл дверь и напал на экс-коллегу. Он потребовал от женщины деньги и подошел к кассовой зоне.

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В этот момент в торговый зал подошел второй сотрудник заведения. Ему фигурант сказал положить на стол мобильный телефон. После чего все трое последовали в подсобное помещение, где был сейф. У мужчины не получилось его вскрыть.

В итоге он вернулся к кассовому аппарату и забрал оттуда 16 тысяч рублей. Один из работников магазина успел нажать тревожную кнопку. Вместе с коллегой они оказали нападавшему активное сопротивление. Налетчика позже задержали.

«Коптевская межрайонная прокуратура контролирует привлечение 36-летнего фигуранта к уголовной ответственности по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой)», — рассказали в ведомстве.

Ранее пенсионер из Москвы попытался обменять пистолет на бутылку водки в магазине.