Экс-премьера и бывшего министра Северной Осетии задержали по делу о растрате

Следователи задержали по делу о крупной растрате экс-председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева и бывшего министра туризма региона Алана Диамбекова. Об этом сообщили в СК РФ.

Задержан также гендиректор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева. Их подозревают в растрате.

«В Главном следственном управлении СК России расследуют уголовное дело о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия — Алания в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело заведено по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Проводятся обыски по местам их жительства.

Сергей Такоев занимал должность председателя правительства Северной Осетии с 24 мая 2012 года по 10 июня 2015 года.

Осенью прошлого года у Такоева и Диамбекова уже проходили обыски. Тогда их связывали с функционированием технопарка, который был открыт и заработал, когда Алан Диамбеков занимал должность министра туризма.