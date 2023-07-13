Криминал 13 июля 2023, 01:15 Экс-посол России в Бангладеш умер после избиения в Тверской области Экс-посол России в Бангладеш Николаев умер в больнице после избиения в Тверской области Freepik

Читать 360tv в

Спустя почти месяц после избиения бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Александр Николаев умер в больнице в Тверской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

В ведомстве уточнили, что в связи со смертью потерпевшего дело передали в региональное следственное управление СК России.

Реклама

Нападение на Николаева произошло 17 июня. Как рассказала «360» его дочь Ксения, дипломат поссорился с другим мужчиной возле магазина. Произошла драка. В итоге экс-посол попал в больницу уже в коме. Врачи сделали ему операцию, но Николаев продолжал оставаться в крайне тяжелом состоянии. По словам его дочери, у него были переломы нескольких костей черепа.

Задержанный назвал это происшествие «несчастным случаем».

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь статью могут переквалифицировать.