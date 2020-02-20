Экс-помощницу Дворковича заподозрили в получении взяток

Бывшую помощницу заместителя председателя кабмина Анастасию Алексееву подозревают в получении взяток. Она якобы получила несколько туров общей суммой в четыре миллиона рублей.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на следователя СК в Басманном суде Москвы, обвинение попросило взять Алексееву под стражу.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева, занимая должность помощника заместителя председателя правительства РФ, в период с 2015 по 2016 годы получила от гражданина Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более четырех миллионов рублей», — указал следователь

Известно, что чиновница оказала услуги, за которые отдохнула в Таиланде и Доминикане на два миллиона рублей за каждую поездку. В тот период она была помощницей Аркадия Дворковича, бывший тогда зампредседателя кабинета министров.

Фигурантами дела являются сама Алексеева, а также Якушкин, Белоножка и гражданин США Джин Спектор, который изобрел и запатентовал в России лекарство от онкологии. Все они обвиняются во взяточничестве и посредничестве.