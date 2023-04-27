Криминал 27 апреля 2023, 14:19 Экс-помощница Дворковича получила 12 лет по делу о коррупции Суд Москвы приговорил экс-помощницу Дворковича Алексееву к 12 годам колонии за взятки Pxhere

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Анастасия Алексеева, которая работала помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича, получила 12 лет колонии за получение взяток. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы, сообщил «Интерфакс».

«Приговором суда Алексеевой по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказали в суде.

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Также она должна будет выплатить штраф в размере 75 миллионов рублей. Алексеевой запретили 15 лет работать на госслужбе и в органах самоуправления, которые связаны «с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций».

Женщину лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». Ее признали виновной в получении двух особо крупных взяток.

Еще один фигурант дела — гендиректор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов — получил семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть лет. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 69 822 415 рублей. Его признали виновным в даче крупной взятки.

По данным следствия, Алексеева получила от компаний «Промомед» и «Медполимерпром» взятку в размере 5,8 миллиона рублей в виде билетов и туров на отдых от руководства этих организаций. Она помогала им в продвижении лекарственных средств. Экс-помощница Дворковича вину не признала, Борисов полностью признался в содеянном.