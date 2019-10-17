Экс-полковнику Захарченко смягчили приговор

Мосгорсуд смягчил приговор осужденному за взяточничество экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко с 13 до 12,5 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд исключил из приговора Пресненского суда Москвы квалифицирующий признак совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Окончательное наказание для Захарченко составит 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Таким образом суд удовлетворил апелляции адвокатов.

Адвокаты обжалуют приговор Захарченко Подробнее

Временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД Дмитрия Захарченко изначально приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 миллионов рублей.

Его обвинили в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и препятствию осуществления правосудия.

По версии следствия, Захарченко вместе со своим предполагаемым сообщником, бывшим сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взял 800 тысяч рублей и дисконтную карту рыбного ресторана у владельца заведения. В обмен они обещали прекратить постоянные проверки ресторана, которые сами же и организовывали.

Всего они планировали взять с владельца заведения пять миллионов рублей. Суд признал вину Захарченко доказанной только частично. Следователи не смогли предоставить доказательств получения полковником средств. Виновным его признали только в получении дисконтной карты, по которой Захарченко сэкономил около трех миллионов рублей.

Обвинение в препятствованию правосудию заключалось в том, что Захарченко рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках. С приговором не согласились и сторона обвинения и адвокат. Обе стороны направили свои апелляции, однако сегодня суд встал на сторону защиты.

Представляющий интересы Дмитрия Захарченко адвокат Александр Горбатенко ранее заявлял, что его подзащитному вменили квалифицирующие признаки, которые делают наказание более суровым. Он пояснил, что речь идет о действиях в составе организованной группы и вымогательстве взятки. Сам приговор Захарченко он назвал несправедливым и пообещал подать апелляцию.