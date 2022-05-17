Экс-полковника Захарченко признали виновным по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко обвинили в крупном взяточничестве. Сегодня, 17 мая, в Пресненском суде зачитали обвинительный приговор по тому делу.

«Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном режиме», — сказал судья Сергей Артемов.

Сумма взятки, в получении которой обвиняют Захарченко, составляет 1,4 миллиарда рублей. Прокурор запросила для подсудимого 17 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Такую меру пресечения выбрали по совокупности двух дел. Точный приговор объявят позднее.

Следователи по делам Захарченко, заявили, что обвиняемый около 10 лет брал взятки. Причиной было покровительство организованной преступной группы (ОПГ). Следователи установили, что Захарченко был связан состав с членом совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, экс-сотрудником Инкредбанка Дмитрием Моториным. Также к членам ОПГ причисляют совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова и совладельца группы компаний «1520» Бориса Ушеровича.