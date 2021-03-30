Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу о взятках

Пресненский суд Москвы начал рассмотрение нового уголовного дела уже осужденного за коррупцию бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. На этот раз его обвинили в получении взяток в размере 1,4 миллиарда рублей. Как сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда, своей вины бывший офицер МВД не признал.

Захарченко отметил, что в обвинительном заключении не указано, какие действия ему инкриминируют.

«Мне обвинение непонятно, какие конкретно действия я совершил, в обвинении не указано. Отсутствует предмет взятки», — заявил он.

По данным следствия, с 2007 по 2016 годы Захарченко получал деньги от организованной группы предпринимателей, которые контролировали работу фирм-однодневок. Счета компаний обслуживались в банках, которые не вели никакой реальной деятельности.

В группировку входили предприниматели Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Их объявили в международный розыск.

Кроме Захарченко на скамье подсудимых оказались еще три человека: адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, выступавшие посредниками при передаче денег, а также бизнесмен Валерий Маркелов, которого обвинили в даче особо крупной взятки.

Бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Р Ф Дмитрия Захарченко задержали в 2016 году. Ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере и воспрепятствованию ходу расследования. В декабре 2017 года суд арестовал, принадлежащие обвиняемому и связанным с ним лицами 13 квартир, 14 машиномест и более восьми миллиардов рублей.

После рассмотрения дела Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей. После обжалования приговора срок заключения снизили на полгода. В колонию Захарченко отправился в ноябре 2019 года.