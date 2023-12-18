Криминал 18 декабря 2023, 17:04 Экс-полицейскому в Москве вынесли приговор за попытку выманить 10 млн рублей Суд в Москве дал экс-полицейскому 3,5 года за попытку выманить 10 млн рублей РИА «Новости»

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Бывший старший оперуполномоченный УВД одного из административных округов Москвы Станислав Асютин получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его обвинили в попытке вымогательства 10 миллионов рублей у клиента ювелирного дома Дарьи Спиридоновой. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По данным следствия, Асютин узнал о заявлении одного из пострадавших от деятельности Спиридоновой, которую обвинили в аферах на сумму 350 миллионов рублей, и решил воспользоваться информацией.

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Он попытался убедить мужчину в том, что за определенную сумму денег сможет обеспечить принятие необходимого процессуального решения, что следствие начнет уголовное дело и проведет обыски для возврата имущества. Во время передачи денег Асютина задержали.

«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Асютина к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — сообщили в прокуратуре.

По решению Таганского суда Москвы с мужчины взыскали почти 1,2 миллиона рублей за процессуальные издержки. Приговор еще не вступил в законную силу.

Владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову заподозрили в мошенничестве. Обвинительное заключение утвердили в начале октября. По данным следствия, женщина получила от 19 клиентов 350 миллионов рублей, чтобы купить и отремонтировать ювелирные украшения, однако не выполнила обещанное.