Экс-полицейского приговорили к 8 годам колонии за взятки

Ряд преступлений, в которых обвинили бывшего сотрудника правоохранительных органов, тянется с 2011 года. Тогда он занимал должность руководителя отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД по Уфимскому району и получил 600 тысяч рублей, а также снегоход за 230 тысяч рублей благодаря отказу от возбуждения уголовного дела.

В том же году он изъял у главы Николаевского сельсовета похозяйственные книги, после чего в одну из них внесли поддельные записи о земельном участке площадью 30 соток в деревне Ушаково, который якобы принадлежал его супруге и теще. В последствии незаконно в собственность оформили земельные участки на сумму более полумиллиона рублей.

С 2014 по 2016 годы вместе с родственником супруги, возглавлявшим Дмитриевский сельсовет, он вывел из муниципальной собственности дорогостоящие земли площадью 23 гектара. Ущерб от всех их махинаций с землей составил более 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, в собственность знакомых бывший полицейский оформил около 120 га в деревне Нурлино, стоимость которых превышает 5,7 миллиона рублей.

В 2017 году мужчину уволили из полиции в связи с утратой доверия. Полномочия главы Дмитриевского сельского поселения также прекратились досрочно.

Земельные участки возвращены в муниципальную собственность.

Экс-полицейский отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Бывшего главу сельского поселения суд приговорил к четырем годам условного срока с трехлетним испытательным сроком.