Экс-полицейского обвинили во взяточничестве в Удмуртии
В Удмуртии бывшего сотрудника полиции обвинили в продаже данных о трупах, передает портал Izhlife со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Правоохранители установили, что на протяжении двух лет обвиняемый получал деньги от предпринимателя, который оказывал ритуальные услуги. Экс-полицейский сообщал ему места обнаружения трупов в Ижевске, а также их персональные данные и информацию о родственниках. Всего мужчина получил 26 тысяч рублей. Следующие три года он может провести за решеткой.