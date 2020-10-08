Экс-полицейского обвинили во взяточничестве в Удмуртии

Правоохранители установили, что на протяжении двух лет обвиняемый получал деньги от предпринимателя, который оказывал ритуальные услуги. Экс-полицейский сообщал ему места обнаружения трупов в Ижевске, а также их персональные данные и информацию о родственниках. Всего мужчина получил 26 тысяч рублей. Следующие три года он может провести за решеткой.