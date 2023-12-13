Криминал 13 декабря 2023, 12:42 Экс-полицейского из Петербурга задержали по делу о 100 тысячах нелегальных мигрантов МВД: в Петербурге по делу о легализации мигрантов задержали экс-полицейского РИА «Новости»

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Бывшего начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали по подозрению в причастности к организации нелегальной миграции более 100 тысяч человек. Месяц назад он уволился, сообщила пресс-служба петербургской полиции.

«Бывший сотрудник задержан оперативниками и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — заявили правоохранители.

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На коллегу вышли сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России и УФСБ России при расследовании уголовного дела об организации нелегальной миграции. Он уволился с поста начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области месяц назад по собственному желанию, а теперь стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, преступная группировка выдавала поддельные документы о постановке приезжих на миграционных учет. «Клиентами» злоумышленников стали более 100 тысяч человек.

Массовые обыски прошли на 10 крупных предприятиях и складах Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они нанимали сотрудников через фирмы, которые обвинили в организации нелегальной миграции.