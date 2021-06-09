Экс-полицейского из Новосибирска отправят под суд за убийство любовника-трансгендера

Бывший полицейский из Новосибирской области предстанет перед судом за убийство своего приятеля. По версии следствия, он задушил молодого человека, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Убийство произошло 5 октября 2020 года. По данным источника РИА «Новости», жертвой экс-полицейского стал трансгендер. На девушку он был похож только внешне. У молодых людей был роман. Источник отметил, что уже после преступления обвиняемый отрубил убитому палец, чтобы разблокировать его смартфон и снять с себя подозрения.

По данным следствия, преступление было совершено в доме бывшего полицейского. Он поссорился с молодым человеком, напал на него и задушил. После этого парень вывез труп за пределы деревни и попытался замести следы преступления. Погибшему было 24 года.

По данному факту было возбуждено дело об убийстве. Подозреваемого быстро задержали. Мужчина полностью признал вину в содеянном. По делу была собрана доказательная база, прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы направили в суд для рассмотрения по существу.