Экс-полицейского из Костромы заподозрили в расчленении бывшего коллеги из-за девушки

Бывший полицейский из Костромы сперва забил до смерти, а затем расчленил своего бывшего коллегу, считает следствие. Ссора между ними произошла на фоне старых разногласий из-за девушки во время совместной пьянки.

Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot. По данным канала, погибшим оказался 32-летний мужчина, который выпивал со своим другом — тоже бывшим полицейским. Экс-коллеги встретились дома у товарища, позже к ним пришли еще трое. В их числе оказался и давний противник 32-летнего мужчины.

В какой-то момент в компании начался конфликт, в результате которого трое пришедших стали избивать хозяина квартиры и его гостя. Затем двое нападавших сбежали, а противник мужчины остался и продолжил издевательства. Сперва он связал хозяина квартиры, а затем до смерти забил 32-летнего мужчину и расчленил его труп в ванной.

После преступления пьяный убийца заснул на месте преступления. Когда избитый хозяин квартиры очнулся, он смог освободиться от пут и вызвать полицию. Расчленителя задержали, вскоре в участок доставили и его сбежавших товарищей. Оба мужчины заявили, что никого не убивали, а лишь пару раз ударили. Они добавили, что давно замечали садистские замашки за своим другом. При этом сам подозреваемый отказался давать показания.