Экс-полицейский Приморья будут судить за убийство на охоте

Копии обвинительного заключения получат все обвиняемые: двое экс-полицейских и отец одного из них, который также участвовал в незаконной охоте.

По версии следствия, убийство произошло ночью в октябре 2019 года около села Зеркальное Кавалеровского района. Участники охоты приняли за животное местного жителя, который спрятался в кустах, и застрелили его. Потерпевший скончался на месте.

«С целью скрыть следы преступления фигуранты погрузили убитого и принадлежащий ему мотоцикл в свой автомобиль и вывезли на берег водохранилища в районе п. Рудный Кавалеровского района», — сообщается на сайте Приморской прокуратуры.

Затем экс-полицейские закопали труп местного жителя, а его мотоцикл сбросили в водохранилище.

После начала расследования убийства подозреваемые давали ложную информацию о произошедшем и о месте нахождения убитого. Так, один из экс-полицейских утверждал, что его коллега в одиночку охотился, застрелил человека и спрятал труп.