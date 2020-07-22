Экс-полицейский попросил возобновить дело против Голунова

Бывший начальник УВД по Западному административному округу Москвы, подозреваемый в подбрасывании наркотиков Ивану Голунову, сообщил о намерении добиваться от Генпрокуратуры России возобновить расследование в отношении журналиста.

Об этом он заявил в Мосгорсуде на рассмотрении апелляционных жалоб защиты на продление ареста бывшим полицейским.

«Мне кажется, дело уголовное незаконно прекращено, мои заявления там теряются, я буду писать в Генпрокуратуру», — отметил Ляховец. Его слова приводит РИА «Новости».

Сегодня сообщалось, что суд отменил постановление о продлении ареста полицейским, обвиняемым по делу Ивана Голунова, которых освободят из-под стражи 2 августа.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали летом прошлого года якобы из-за сбыта наркотиков. Позже была установлена его невиновность, а полицейских, которые задержали Голунова, арестовали в январе этого года. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Журналист подал иск на пять миллионов рублей к полицейским.