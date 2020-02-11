Экс-полицейских из Петербурга отправят в колонию за избиение подростка

Двух полицейских из Санкт-Петербурга отправили в колонию. Год назад правоохранители избили задержанного подростка. Молодого человека они колотили резиновой дубинкой и ногами.

Приговор вынес Колпинский районный суд. Мужчин признали виновными в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе петербургского суда.

Майским вечером 2019 года полицейские решили поиздеваться над попавшим в отдел несовершеннолетним. Его задержали за административное правонарушение. Закованного в наручники парня один из служителей порядка бил дубинкой по ягодицам, а второй — ногами по туловищу. Молодой человек получил травмы.

Обвиняемые полностью признали свою вину, раскаялись и принесли извинения потерпевшему. От каждого из них подросток получил 50 тысяч рублей компенсации.

Слушание дела проходило в особом порядке.

Бившего парня дубинкой экс-полицейского ждет один год и восемь месяцев исправительной колонии. Он лишен права занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Второго бывшего хранителя порядка отправили в колонию на полтора года, запретив ему работать на госдолжностях тоже два года.

Под стражу полицейских взяли в зале суда.