Криминал 07 марта 2024, 14:26 Экс-пиарщика нацбатальона ВСУ задержали в Херсонской области Mash: на Херсонщине задержали экс-пиарщика нацбатальона ВСУ Осьмака Официальный сайт президента Украины

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В Херсонской области полиция задержала бывшего пиарщика «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана»* Геннадия Осьмака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Участие в незаконном вооруженном формировании».

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После начала СВО Осьмак сменил украинское гражданство на российское и старался не привлекать к себе внимания. Его узнали местные жители, которые обратились в полицию.

До начала конфликта на Украине мужчина работал журналистом на канале «Новый визит». Осьмак выступал за перекрытие подачи воды жителям Крыма за их «предательство».

Осенью прошлого года в Херсонской области также задержали подозреваемого в причастности к деятельности «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана»*. Им оказался гражданин Украины 1968 года рождения.

*«Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» — запрещенная в России террористическая организация.