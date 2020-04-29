Экс-первого вице-губернатора Курганской области задержали

Следователи задержали бывшего первого вице-губернатора Курганской области Сергея Пугина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, а ущерб оценивают в 195 миллионов рублей.

«По результатам проведенного комплекса следственных и оперативных действий 29 апреля Сергей Пугин задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — сообщает пресс-служба СК России.

Как выяснили следователи, Пугин в в 2018–2019 годах подписали и оплатили поддельные акты выполнения работ подрядчиком ООО «Мультипласт». Тогда чиновник был еще директором департамента агропромышленного комплекса и действовал вместе с Вячеславом Рогозиным. Тот был заместителем главы Шадринского района.

Курганская область получила деньги в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Чиновники решили создать видимость освоения бюджета и оплатили работу подрядчика. При этом строительство в двух селах еще не было закончено. Деньги перевели ООО «Мультипласт», а часть суммы похитили. В итоге ущерб составил более 195 миллионов рублей.

Теперь следователи просят суд о заключении Пугина под стражу. Кроме того, правоохранители проверят его причастность к другим преступлениям.