Экс-охранник признался в изнасиловании двух воспитанников интерната в Уфе

Бывший охранник интерната в Уфе сознался в изнасиловании двух девочек 13 и 14 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что это учреждение для слепых и слабовидящих детей. Пострадавшие рассказали обо всем директору интерната. Мужчина признался в совершенном преступлении. На него завели уголовное дело.

Ранее школьница из Польши услышала о росте случаев домашнего насилия в условиях пандемии и решила помочь тем, кто от него страдает. Для этого она открыла поддельный интернет-магазин косметики. Через него жертва может пообщаться с психологом и вызвать полицию.