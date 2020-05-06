Экс-офицера СК Ламонова выпустили из колонии по УДО

Тульский суд досрочно освободил бывшего офицера СК РФ Александра Ламонова. В 2018 году замначальника управления собственной безопасности ведомства приговорили к пяти годам колонии строгого режима за взятки.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Ламонова судья решил удовлетворить, хотя прокурор был против УДО, уточнило РИА «Новости». Ранее ему заменили колонию на исправительные работы. В постановлении суда указано, что у бывшего офицера СК есть поощрения от администрации исправительного центра, работодателя и властей тульского города Белева.

У Ламонова не оказалось взысканий, он полностью раскаялся в содеянном преступлении. Сам осужденный заявил, что не нуждается в полном отбывании наказания для своего исправления. Ходатайство по УДО поддержал и представитель ФСИН. Характеристики экс-сотрудника СК из колонии тоже оказались положительными.

В 2018 году Ламонова осудили за взятку, которую он получил от бизнесмена Олега Шейхаметова. Деньги бывшему офицеру СК передали за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова. Он был приближенным криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.