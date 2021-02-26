Экс-офицера посадили на 6 лет за ущерб Минобороны на миллионы рублей

Гарнизонный военный суд Наро-Фоминска признал виновным бывшего офицера Кондратенко К. в присвоении и растрате крупной суммы. Его приговорили к шести годам тюрьмы.

Бывшего военного признали виновным по статье «Присвоение и растрата». Следствие выяснило, что в июле 2019 года бывший военнослужащий похитил 10 комплектов экипировки «Ратник» и 56 бронежилетов. Для этого он использовал свои должностные полномочия. С помощью сообщника он продал похищенное неустановленному лицу за 385 тысяч рублей. При этом Министерство обороны России понесло ущерб в размере более 11 миллионов рублей.

«Стоит отметить, что хищение указанной экипировки могло отразиться на боевой готовности подразделения и повлечь гибель личного состава при выполнении боевой задачи», — отметили в ведомстве.

Доказательства вины подозреваемого собрал УФСБ России по Западному военному округу. На их основании суд постановил, что вина подозреваемого доказана. Его приговорили к шести годам лишения свободы — отдавать его Кондратенко будет в колонии общего режима.