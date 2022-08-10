Экс-нападающий «Салавата Юлаева» признался в покупке военного билета

Экс-нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Михаил Воробьев признался в суде в покупке военного билета. Слушание проходило в Ленинском райсуде города Уфа.

В деле о вероятной покупке военных билетов двое подозреваемых — это действующий хоккеист клуба Анвар Сулейманов и бывший нападающий Михаил Воробьев.

Воробьев свою вину признал, Сулейманов заявил, что не готов признать свою вину, но пообещал дать ответ во время своего допроса.

Следующее заседание отложили на 16 августа из-за неявки одного из свидетелей.

Как пишет Mkset, Анвар Сулейманов, Михаил Воробьев и другой экс-хоккеист клуба Владислав Лукин предположительно обратились к предпринимателю Фариту Самигуллину, чтобы тот помог с покупкой военного билета. Самого предпринимателя задержалиа ФСБ еще в апреле по обвинению в посредничестве при передачи взятки, в частности, за приобретение военных билетов для уфимских спортсменов.

Ранее Анвар Сулейманов, прибывший на слушание с адвокатом, сказал, что все извещения он получал через своего правозащитника. Кроме того, заняться судебным вопросом в более ранний срок он не мог, поскольку уезжал в Казань на сборы.