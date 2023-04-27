Криминал 27 апреля 2023, 04:22 Экс-начальника УМВД Камчатки осудили на 11 лет за взятку Суд приговорил бывшего начальника УМВД Камчатки Киселева к 11 годам за взяточничество Pxhere

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Суд приговорил экс-начальника УМВД России по Камчатскому краю Михаила Киселева к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. Отбывать наказание Киселев будет в колонии строго режима.

Против обвиняемого завели уголовные дела по статьям о получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Следствие установило, что Киселев получил деньги от занимавшегося рыбопереработкой предпринимателя.

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«Киселев отдал незаконные указания подчиненным ему сотрудникам полиции вернуть задержанную и подлежащую изъятию рыбопродукцию, которую руководитель местного рыбоперерабатывающего предприятия перевозил в отсутствие требуемых ветеринарных свидетельств», — указала пресс-служба ведомства.

Также Киселев поручил скрыть это от других правоохранительных органов. На его имущество на сумму свыше двух миллионов рублей в ходе расследования наложили арест.

В СК отметили, что к уголовной ответственности привлечены также давший взятку предприниматель и ряд полицейских.

Сразу несколько сотрудников правоохранительных органов стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Ростовской области. По данным СМИ, инспекторы брали взятки у водителей на трассе М-4 «Дон» за сокрытие нарушений ПДД.