Криминал 05 апреля 2024, 19:34 Экс-начальника ОВД «Коммунарский» арестовали Суд арестовал экс-начальника ОВД «Коммунарский» за превышение полномочий РИА «Новости»

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Щербинский суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО бывшего начальника отдела полиции «Коммунарский» Андрея Тургенева по делу о незаконной миграции. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Тургеневу меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали агентству.

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Тургенева уволили из органов. Его и старшего инспектора по вопросам миграции задержали по подозрению в том, что они могли получать деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Организация незаконной миграции».

Ранее МВД России разработало законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции. В министерстве предложили вдвое сократить срок пребывания в стране, ввести цифровые профили мигрантов и разрешить депортацию без решения суда.