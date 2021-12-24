Экс-начальник таможни пойдет под суд за крупную взятку в Петербурге

Бывшего начальника отдела петербургской таможни будут судить за взятку в 20 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ИА «Невские новости», он получил деньги за то, чтобы компания смогла пройти таможню без каких-либо проблем. Обвиняемый также предложил участие в схеме другому сотруднику.

В результате представители компании, которая дала взятку, сами обратились в полицию и помогали в розыске подозреваемых. Сообщника бывшего начальника пока ищут.