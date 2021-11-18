Экс-министру Архангельской области дали 5 лет колонии за интимную переписку со школьницами

Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву. Его признали виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних девушек. Он получил пять лет и один месяц колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Приговором по совокупности преступлений ему назначено пять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.

Обвинение настаивало на восьми годах в колонии строгого режима. Экс-министр признан виновным в совершении развратных действий в отношении малолетней и двух несовершеннолетних лиц, в незаконном распространении порно среди несовершеннолетних в интернете.

Следствие выяснило, что в 2019 году Гнедышев в одной из социальных сетей познакомился с тремя девочками от 12 до 16 лет. Не под своим именем он общался с ними и разговаривал на темы секса. Одной из них он отправил видео, которое признали порнографическим материалом.

Гнедышев признался в развращении двух школьниц. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации за моральный вред.