Экс-министра туризма Румынии задержали в Болгарии

Экс-министра туризма Румынии Елену Удрю задержали в Болгарии. Ранее женщину приговорили к шести годам тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Злоумышленницу удалось задержать на болгаро-греческой границе. В ближайшее время ее доставят на родину.

Свой пост Удря заняла в 2010 году. По данным румынских специальных служб, с 2010 по 2011 год работы Удря получила взятки от различных компаний в размере более €1,1 миллиона, передало ИА НСН.