Криминал 02 августа 2023, 12:02 Экс-министра Красноярского края отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста Суд заменил домашний арест на пребывание в СИЗО для экс-министра Красноярского края РИА «Новости»

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Экс-министра транспорта Красноярского края заключили под стражу из-за нарушений условий домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ходатайство об изменении меры пресечения в суд подало надзорное ведомство. В прокуратуре пояснили, что экс-министр передал свои показания другому фигуранту уголовного дела — бывшему председателю правительства региона.

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«В письме он предупредил о данных им на следствии показаниях о причастности последнего к совершению преступления», — уточнили в пресс-службе.

Тем самым экс-министр нарушил условия домашнего ареста — эту меру пресечения ему избрали 28 октября 2022 года, после заключения досудебного соглашения со следствием. В числе прочего суд запретил ему получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию.

По решению Центрального районного суда Красноярска бывшего министра транспорта отправили в СИЗО до 19 сентября.