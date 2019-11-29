Экс-министр сельского хозяйства Тувы получил 4 года колонии

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«Приговором суда Тыт-оолу <…> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, со штрафом в 100 тысяч рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Как удалось выяснить следователям, экс-министр в 2014–2015 годах подписал фиктивный указ, пользуясь свои служебным положением. Этим документом Тыт-оол принял на работу своего родственника, который числился только на бумагах. Вся зарплата шла чиновнику, который таким образом похитил более 48 тысяч рублей.

Также Тыт-оол в 2013 году зарегистрировал на имя своего родственника Чамыяна крестьянско-фермерское хозяйство, куда якобы устроил 11 сотрудников. Заработные платы он также забирал себе. В итоге ему удалось завладеть суммой более 1,3 миллиона рублей.

«За указанное содействие 40-летний родственник Тыт-оола Чамыян также признан виновным в совершении преступления», — отметили в СК.

Суд приговорил Чамыяна к двум годам лишения свободы.