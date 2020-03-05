Экс-левый активист поделился деталями собственного расследования по делу «Сети»*

В Рязанской области 4 марта следователи нашли скелетированные останки. Предполагается, что они принадлежат Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела «Сети»*. Девушка жила в Пензе и пропала в 2017 году вместе со своим молодым человеком Артемом Дорофеевым. Полтора года назад его тело обнаружили в том же месте.

Илья Хесин поговорил с некоторыми участниками и поделился подробностями собственного расследования.

«Рязанцы вели дело по убийству Дорофеева, потому что тело нашли у них в лесу. А пензенцы вели разыскное дело. Мне позвонил следователь пензенского СК, фамилию не помню, задал короткий список вопросов. Я ему сказал, что, возможно, Иванкин и Кульков знают об этом. На что следователь сказал, что, мол, мы работали, были мысли насчет них, они говорят, не знают», — отметил молодой человек.

Хесин уточнил, что сотрудник следствия из Пензы интересовался, может ли тот приехать в город. Тем не менее, поездка не удалась из-за рабочего графика.

По словам бывшего активиста, следователь пояснил, что Дорофеев и Левченко ушли в лес с двумя другими людьми.

«Получалось, что в лес они ушли вчетвером: Алексей Полтавец, Максим Иванкин, Катя Левченко и Артем Дорофеев. В Рязани появились только двое — Полтавец и Иванкин», — подчеркнул он.

Хесин добавил, что сестра Дмитрия Пчелинцева и жена Максима Иванкина Анна Шалункина «несколько дней подряд спрашивала у ребят, что с Артемом Дорофеевым».

«Максим Иванкин и Дима Пчелинцев игнорируют вопросы (оба в тот момент находились в СИЗО. — RT). У Ани в какой-то день случается истерика: „Если вы не ответите на этот вопрос, я не знаю, что буду про вас думать. Наверное, я все равно буду поддерживать вас, но мне нужно понимать, что в этом деле. Пишите по шкале от нуля до десяти (если вы не можете писать подробности), насколько вы причастны к смерти Дорофеева“. Иванкин вообще не ответил. А Пчелинцев пишет: „Я ноль из десяти, Иванкин — десять из десяти, но вообще мы уже стараемся не контактировать“», — заметил собеседник издания.

Журналисты RT поговорили с Александрой Аксеновой, женой другого фигуранта дела «Сети»* Виктора Филинкова. Она помогала Хесину вести расследование.

«Когда Аня пыталась узнать, почему рязанские следователи интересуются Иванкиным, Иванкин молчал и ничего не говорил. Тогда Аня попросила Диму Пчелинцева, который уже находился в СИЗО, сказать, что если он не может сообщить, в чем дело, пускай хотя бы оценит риски. И Дима написал: „У меня ноль из десяти, у Иванкина десять из десяти“. Ни слова об убийстве там не было», — рассказала Аксенова.

Хесин заявил, что в мае прошлого года общался с Алексеем Полтавцом, который признался в убийстве Дорофеева.

«Он рассказывал в числе прочего, что решение об убийстве было Иванкина и Пчелинцева, а исполнитель был Иванкин. Пчелинцев был таким ситуативным лидером. Он мог манипулировать людьми и провоцировать их на какие-то действия», — отметил экс-активист.

Полтавец предположил, что некоторые участники дела причастны к умышленному убийству Левченко и Дорофеева. Его заявление появилось в публикации интернет-издания «Медуза», когда фигуранты получили приговор.

По мнению Полтавца, убитую пару втянули в наркоторговлю. Пчелинцев решил их убить, когда те собрались добровольно сдаться правоохранительным органам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.