Криминал 12 сентября 2023, 20:06 Экс-коллегу следователя арестовали за взятку в биткоинах в Москве Суд в Москве арестовал экс-коллегу следователя, вымогавшего биткоины у хакеров РИА «Новости»

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Басманный суд арестовал Кристину Ляховенко, бывшую коллегу следователя Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки в биткоинах. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября 2023 года», — указали в публикации.

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Следствие установило, что Ляховенко, действуя в сговоре с соучастниками, превысила свои должностные полномочия и не конфисковала у обвиняемых криптовалюту по одному из уголовных дел. Девушке предъявили обвинения по двум статьям, среди них — получение взятки в особо крупном размере.

Никулинский суд ранее изъял свыше тысячи биткоинов у бывшего следователя СК России Марата Тамбиева. Его обвинили в вымогательстве биткоинов у группировки хакеров Infraud Organization, дело которой он расследовал. Ранее Тамбиев занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы.