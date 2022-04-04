Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко задержали по подозрению в обмане дольщиков

Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края, экс-депутата Заксобрания региона Андрея Ищенко задержали по подозрению в мошенничестве с обманом дольщиков. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

По версии следствия, Ищенко в бытность учредителем компании «Аврора-Строй» обманул дольщиков при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке. Этим проектом он занимался в период с декабря 2016 года по июнь 2021-го. И обманным путем похитил у 187 дольщиков денежные средства на общую сумму свыше 105 миллионов рублей.

Ищенко задержали, против него завели дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере с хищением чужого имущества путем обмана. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается, обстоятельства выясняются.

Ищенко в 2018 году участвовал во втором туре выборов губернатора Приморья как самовыдвиженец, но впоследствии региональный избирком признал выборы недействительными. На повторных выборах Ищенко отказали в регистрации.