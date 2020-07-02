Экс-инспектора ДПС, подозреваемого в изнасиловании, задержали в Татарстане

Полицейские нашли экс-инспектора ДПС, который скрывался с марта. Его подозревают в изнасиловании 16-летней девушки. Об этом сообщили в МВД республики.

«Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ОМВД России по Лениногорскому району был задержан гражданин, находящийся в розыске за совершение особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

Все произошло еще в конце февраля. По версии следствия, мужчина познакомился с несовершеннолетней в интернете и пригласил ее на свидание. А на следующий день девушка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Сотрудника ДПС уволили, а позже он начал скрываться. Но во время задержания он свою вину не признал.

Позже Лениногорский суд Татарстана принял решение арестовать 28-летнего мужчину. Под стражей он проведет ближайший месяц — до 1 августа. Об этом заявили в СК РФ по Татарстану.

Сотруднику может грозить до 15 лет тюрьмы.