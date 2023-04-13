13 апреля 2023, 18:11
Экс-игрока ялтинского «Рубина» поймали с килограммом мефедрона в машине
Telegram-канал Shot: экс-игрока ялтинского «Рубина» Белика задержали с 1 кг мефедрона
У 30-летнего бывшего игрока ялтинского футбольного клуба «Рубин» Дениса Белика изъяли килограмм мефедрона, сообщил Telegram-канал Shot. Официально эти данные подтверждены не были.
По данным источника, правоохранители остановили машину, за рулем которой был Белик, вечером 12 апреля в Ялте.
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При осмотре салона автомобиля полицейские нашли два свертка с белым порошком. Вещество направили на экспертизу. По результатам исследования стало известно, что это наркотик мефедрон.
Против Белика возбудили уголовное дело о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Ответственность за это преступление предусматривает санкции, связанные с лишением свободы.
Спортсмен начинал свою карьеру в ФК «Таврия» (Симферополь), в период с 2013 по 2016 годы защищал цвета ялтинского «Рубина». В настоящее время он является игроком клуба «Черноморец».
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