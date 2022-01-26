Экс-хоккеиста МХЛ Владимира Паюла убили в Казани накануне свадьбы

В Казани обнаружили мертвым 24-летнего бывшего хоккеиста Владимира Паюла. Тело нашли в его квартире. Экс-спортсмена зарубили топором. Подозреваемого в убийстве уже задержали.

Паюл в последнее время работал риелтором, сообщила ГТРК «Татарстан». Квартиру он сдавал 34-летнему мужчине. Жилье молодой человек хотел продать, но съемщик не торопился съезжать.

В пресс-службе СК РФ по Татарстану уточнили, что в день убийства экс-хоккеист в очередной раз потребовал у квартиранта покинуть жилплощадь. Между ними произошел конфликт, переросший в драку.

«Злоумышленник нанес мужчине множественные удары топором, а затем скрылся», — заявили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний житель Пестречинского района. В СК намерены ходатайствовать о его аресте. По информации СМИ, у мужчины уже есть судимость за незаконный оборот наркотиков.

Тело Паюла обнаружили его брат и невеста. Свадьбу пара планировала сыграть через месяц, они уже разослали всем приглашения.

Владимир Паюл профессионально играл в хоккей, выступал в Молодежной хоккейной лиге за нижнекамский «Батыр», выходил на лед в составе белорусских клубов «Брест», «Барановичи» и «Авиатор». В Казань молодой человек переехал в мае 2020-го, а с прошлого года работал в одном из городских агентств недвижимости.