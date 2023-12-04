Криминал 04 декабря 2023, 16:00 Экс-губернатору Кировской области попросили дать 12 лет колонии Гособвинение запросило для Белых 12 лет по делу о превышении полномочий РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гособвинение попросило в ходе прений по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Помимо тюремного срока, гособвинитель указал на необходимость применить против Белых запрет занимать должности на госслужбе на три года, а также обязать его выплатить штраф в размере более 48 миллионов рублей — с учетом ранее вынесенного приговора Пресненского суда Москвы от 1 февраля 2018 года, а также с зачетом уже отбытого наказания в исправительной колонии.

Белых — фигурант дела о злоупотреблении и превышение должностными полномочиями. Материалы рассматривают в Октябрьском районном суде Кирова с 5 июля 2022 года, уточнило РИА «Новости».

По версии следствия, преступления Белых совершил, когда занимал пост губернатора Кировской области. Согласно предъявленному обвинению, используя свои служебные полномочия, он обеспечил выделение «Кировской региональной ипотечной корпорации» (ОАО «КРИК») бюджетных средств на 448 миллионов рублей якобы для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда. Но в действительности жилье не получило статус служебного, став предметом залога по финансовым обязательствам.

Помимо этого, по данным следователей, Белых обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 миллионов рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам разных организаций. В итоге, как подчеркнули в прокуратуре, ОАО «КРИК» получило серьезный материальный ущерб.

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках. Вину экс-губернатор не признал.

В середине июля 2021 года Белых предъявили новое обвинение в превышении должностных полномочий.