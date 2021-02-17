Экс-губернатору Хабаровского края дали условный срок за растрату 7,5 млн рублей

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев признан виновным и приговорен к условному сроку по делу о растрате 7,5 миллионов рублей. Об этом «360» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Ишаева признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Покушение на растрату, растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере».

Он получил пять лет тюрьмы условно с испытательным сроком на пять лет. Бывший губернатор также должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ишаева задержали в марте 2019 года и отправили под домашний арест. Сначала его обвинили в мошенничестве, а не растрате. По версии следствия, с июля 2014 года по март 2019 года он, будучи вице-президентом и советником президента «Роснефти» в представительстве по Хабаровскому краю, сдавал в аренду помещения за завышенную плату. Ущерб оказался многомиллионным. Ишаев уже возместил компании более семи миллионов рублей.

Другой фигурант дела — бывший директор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов — получил три года условно и обязан выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 год. С 2009 по 2013 год являлся полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В 2012 и 2013 годах занимал пост министра по развитию Дальнего Востока.