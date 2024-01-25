Криминал 25 января 2024, 15:39 Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии Суд приговорил экс-губернатора Пензенской области к 12 годам колонии за взятки РИА «Новости»

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Измайловский суд Москвы вынес приговоры бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«По совокупности преступлений назначить Белозерцеву Ивану Александровичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судья.

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Шпигеля приговорили к 11 годам лишения свободы. Государственный обвинитель запрашивал 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет — главе «Биотэка». Слушание дела прошло на выездном заседании в СИЗО-1 из-за болезни Шпигеля.

Экс-губернатора Пензенской области признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном обороте боеприпасов и оружия. Шпигелю вменили дачу взятки. Посредниками стали водитель Белозерцева Геннадий Марков и родственник Федор Федотов.