Экс-губернатора Пензенской области начали подозревать в незаконном хранении боеприпасов

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело против бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Теперь ему инкриминируют незаконное хранение оружия, сообщил «Коммерсант».

Некоторое время назад в пензенской администрации прошел обыск, во время которого был найден пистолет Макарова со стертым номером и 96 патронов для него. На оружии не было отпечатков пальцев и других следов использования оружия именно Белозерцевым. Его адвокаты уверяют, что пистолет их подзащитному не принадлежит, подчеркивая, что нашли его в подсобном помещении рядом с кабинетом чиновника, куда могли пройти совершенно разные люди.

Ранее Белозерцева обвинили в получении взятки от фармацевтического холдинга «Биотэк» при заключении госконтрактов в размере 31 миллиона рублей. Его и других фигурантов дела задержали в марте 2021 года. До последнего момента они находились под арестом, но новых эпизодов в расследовании о коррупции не возникло, только сейчас СК возбудил еще одно дело, но по другой статье УК.