Экс-губернатор Фургал стал питаться королевскими креветками в больнице СИЗО

Королевские креветки и блинчики с творогом из московских ресторанов начал получать на завтрак в больнице следственного изолятора «Матросская тишина» экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Как сообщил «Коммерсант», питание арестованного чиновника оплачивают его друзья и сторонники, собравшие около одного миллиона рублей.

В больницу Фургала перевели после того, как у него диагностировали коронавирусную инфекцию. До этого он находился в СИЗО «Лефортово». По словам общественного защитника Фургала Натальи Питченко, передавать туда можно только самые простые продукты.

Доступны для арестантов были только творог, творожные сырки, рыбная нарезка, яблоки и апельсины, вареные или сырые овощи требовалось заранее порезать. Передача домашней выпечки или минеральной воды оказалась под запретом.

В тюремную больницу Фургала перевели на минувшей неделе. Адвокаты пока встретиться с ним не смогли. По оценке медиков, его состояние стабильное и он получает все необходимое лечение. Кроме того, друзья и знакомые экс-чиновника решили разнообразить его рацион.

По словам Натальи Питченко, пока меню расписано на три дня, поскольку неизвестно, как долго продлится лечение.

По данным журналистов, питание из ресторанов Фургал начал получать с понедельника, 12 апреля. На завтрак ему предоставили королевские креветки и блинчики с творогом. На обед ожидаются запеченное с сыром филе семги, салат «Мимоза» и свежие фрукты. На ужин — куриные грудки с грибами и йогурт с миндалем и абрикосами.

В последующие дни лечения рацион арестованного изменится не особо: горячие блюда из рыбы и морепродуктов, овощные салаты, кисломолочная продукция и десерты.

По словам знакомых экс-губернатора, продуктовые передачи отправляют не только Фургалу, но и проходящим по его делу подельникам.

Сергея Фургала задержали летом 2020 года в Хабаровске по обвинению в причастности к организации убийств местных бизнесменов и руководству местной группировкой. Своей вины экс-губернатор не признал. В ближайшее время материалы дела передадут в суд для рассмотрения по существу.