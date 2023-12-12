Криминал 12 декабря 2023, 14:38 Экс-главврач «Матросской тишины» получил срок за фиктивные диагнозы Суд Москвы дал экс-главврачу больницы «Матросской тишины» Кравченко 7 лет тюрьмы Фото: Telegram-канал пресс-службы столичных судов общей юрисдикции

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Экс-главврач больницы «Матросской тишины» Александр Кравченко получил семь лет колонии общего режима за фиктивные диагнозы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По решению Преображенского суда Москвы, после освобождения Кравченко не сможет заниматься врачебной деятельностью и работать в здравоохранении в течение двух лет.

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Первоначально бывшего главврача обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Он входил в медицинскую комиссию и давил на других ее членов, чтобы освободить четырех арестантов. Кроме того, одному из «авторитетных» заключенных он обеспечил длительное пребывание в комфортных условиях госпиталя без каких-либо оснований на это.

Вину Кравченко не признал. Адвокаты просили суд оправдать подзащитного. Процесс проходил в закрытом режиме.

В конце ноября в одной из камер знаменитой тюрьмы «Матросская тишина» нашли тело бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой. Его обвиняли в жестоком избиении жены.