12 декабря 2023, 14:38
Экс-главврач «Матросской тишины» получил срок за фиктивные диагнозы
Суд Москвы дал экс-главврачу больницы «Матросской тишины» Кравченко 7 лет тюрьмы
Экс-главврач больницы «Матросской тишины» Александр Кравченко получил семь лет колонии общего режима за фиктивные диагнозы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
По решению Преображенского суда Москвы, после освобождения Кравченко не сможет заниматься врачебной деятельностью и работать в здравоохранении в течение двух лет.
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Первоначально бывшего главврача обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Он входил в медицинскую комиссию и давил на других ее членов, чтобы освободить четырех арестантов. Кроме того, одному из «авторитетных» заключенных он обеспечил длительное пребывание в комфортных условиях госпиталя без каких-либо оснований на это.
Вину Кравченко не признал. Адвокаты просили суд оправдать подзащитного. Процесс проходил в закрытом режиме.
В конце ноября в одной из камер знаменитой тюрьмы «Матросская тишина» нашли тело бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой. Его обвиняли в жестоком избиении жены.
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Тюрьмы
Москва 2023
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