Экс-главу Железнодорожного отправили в колонию на 9 лет за взятку

Бывший глава Железнодорожного Евгений Жирков получил девять лет колонии строгого режима по делу о крупной взятке. Второго фигуранта разбирательства глава компании «Мосстроймеханизация — 5» Обида Ясинова приговорили к семи годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Согласно материалам дела, с 2014 по 2015 год Ясинов передал Жиркову нежилые помещения площадью более одной тысячи квадратных метров и две квартиры в городе Железнодорожном. Общая стоимость недвижимости составила более 80 миллионов рублей. Таким способом предприниматель отблагодарил главу города за выбор его компании в качестве застройщика жилого квартала.

Оформление недвижимости проходило через сделки между фирмами-однодневками, которые контролировали фигуранты дела. Посредником выступил подчиненный Жиркова — генеральный директор фирмы «Брит» Сергей Хвостов.

Следователи завели уголовные дела по фактам дачи взятки, посредничестве во взяточничестве и получении взятки. Хвостов скончался до начала уголовного преследования. Однако родственники настояли на продолжении следствия. В результате предпринимателя признали виновным, а уголовное преследование прекратили в связи с его смертью.

Евгения Жиркова задержали в июне 2019 года. Тогда он занимал пост главы городского округа Пушкинский. По версии следствия, за взятку в виде недвижимости от девелопера он несколько раз переносил сдачу строящегося дома.

Обида Ясинова задержали годом ранее по обвинению в невыполнении обязательств по инвестиционному контракту на строительство квартир. Тогда он проходил подозреваемым по делу о крупном мошенничестве.