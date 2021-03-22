Экс-главу УИК Пензенской области обвинили в фальсификации выборов

Уголовное дело по фальсификации выборов продолжают расследовать в Пензенской области. Обвиняемой по нему проходит бывший председатель участковой избирательной комиссии Бессоновского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным следствия, 13 сентября 2020 года, когда в области проходили выборы губернатора, председатель поставила отметку за одного из кандидатов в 1324 неиспользованных бюллетенях и положила их в ящик для голосования.

Остальные члены участковой избирательной комиссии о подлоге не знали и провели подсчет голосов с занесением в протокол получившихся данных. Таким образом, они учли 662 голоса избирателей, которые не принимали участия в выборах.

Председателю комиссии предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования. Сейчас следователи проводят сбор дополнительных улик для передачи материалов уголовного дела в прокуратуру.

На выборах губернатора Пензенской области в сентябре 2020 года победил Иван Белозерцев. По данным регионального избиркома, он набрал 78,72% голосов избирателей. Это был его второй срок, на котором он не продержался и полугода.

В минувшее воскресенье, 21 марта, главу региона задержали по уголовному делу о взятках от фармацевтических компаний. Его обвинили в получении 30 миллионов рублей, дорогого автомобиля и часов за помощь в заключении госконтрактов на закупку лекарств по завышенным ценам.

Также по уголовному делу проходят руководитель фирмы «Биотэк» Борис Шпигель с супругой, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, замруководителя представительства региона в правительстве РФ Федор Федотов и водитель Геннадий Марков.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Белозерцева. Глава региона останется под стражей до 20 мая.