Экс-главу Удмуртии Соловьева приговорили к 10 годам колонии

Бывшего главу Удмуртской Республики Александра Соловьева признали виновным в коррупции. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу.

Суд счел достаточными собранные следователями главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ доказательства, сообщили в пресс-службе ведомства. Соловьеву вменили вину по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки должностным лицом на государственной должности в особо крупном размере.

Как удалось выяснить, с 2014 по 2016 год Александр Соловьев получал взятки от представителей организаций, которые занимались строительством массовых переходов через реки Каму и Буй в Удмуртии. При этом экс-чиновник оплачивал выполняемые работы из федерального и регионального бюджетов, способствовал выдаче лицензий на пользование участком недр местного значения и обеспечивал предпринимателям общее покровительство.

Суд арестовал имущество Соловьева — всего более 20 объектов недвижимости. Под санкции попали принадлежавшие бывшему главе республики дома, квартиры, нежилые помещения и участки, дорогие машины и снегоходы, доли участия в уставных капиталах организаций, около 15 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, золотые слитки и другие ценности. Арестовали и земельный участок и дом, оформленные на родственников Соловьева, в Испании.

Чиновник полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, однако на суде изменил тактику и начал отрицать факты взяточничества. Тем не менее суд вынес бывшему главе Удмуртии обвинительный приговор.

Отбывать наказание в виде 10 лет лишения свободы ему придется в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал Соловьева выплатить 275 миллионов рублей штрафа.