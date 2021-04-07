Экс-главу Циолковского арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал бывшего главу наукограда Циолковского в Приамурье Сергея Левицкого. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

«Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что максимальное наказание по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» составляет до семи лет тюрьмы.

В среду Левицкий опубликовал в своем Instagram видеосообщение. Вероятно, оно было записано еще летом 2020 года. В нем он сообщил, что его подозревают во взяточничестве.

По словам экс-главы, его подозревают в получении денег от лучшего друга за победу того в 2018 году в аукционе на строительство снежного городка. Левицкий утверждает, что друг выплачивал ему долг по расписке за кредит, который был возвращен банку.