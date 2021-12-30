Экс-главу СК по Кузбассу приговорили к 10 годам колонии за вымогательство

Бывший начальник следственного управления СК РФ по Кузбассу Сергей Калинкин приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Центральный районный суд Кемерова признал его виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки по делу об акциях шахты «Разрез „Инской“». Об этом сообщил ТАСС.

«Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере восьми миллионов рублей, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на четыре года», — озвучил приговор судья.

За вымогательство акций шахты также приговорен к шести годам колонии бывший заместитель губернатора Кузбасса Алексей Иванов, а бывшему заместителю губернатора Александр Данильченко дали срок 5,5 года.

Напомним, в июле 2016 года обвиняемые вступили в сговор по поводу вымогательства у предприятия Антона Цыганкова 51% акций угледобывающего предприятия АО «Разрез „Инской“».