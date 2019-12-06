Экс-главу Щелкова обвинили в получении взятки

«Следователем второго управления ГСУ СК России по Московской области бывшему главе Щелкова предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе подмосковного управления СК.

По данным следствия, Валов в 2017 году, будучи главой Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку автомобилем Mercedes за шесть миллионов рублей. Как считают следователи, половина суммы и страховые премии в размере 241 тысячи рублей оплатила подчиненная за общее покровительство и попустительство на службе.

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По нескольким местам проживания Валова следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски. Обвиняемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. В пятницу суд должен вынести решение о мере пресечения. Следователи ходатайствуют о заключении Валова под стражу.

Алексей Валов с ноября 2014 года возглавлял администрацию Щелковского района, в мае 2017-го стал его главой. В конце декабря 2018 года Мособлдума приняла закон об объединении района и города и преобразования его в городской округ Щелково. В марте 2019-го Валов покинул пост главы округа и перешел на работу в министерство транспорта Московской области. Свой пост в Минтранспорте он также покинул.