Экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна задержали в Черногории

Сотрудники Интерпола задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна на черногорском курорте. Там экс-функционер, заочно арестованный в России, пытался скрыться несколько недель. О задержании Чуяна сообщил сербский интернет-портал Vijesti.

По имеющейся информации, служба Интерпола задержала гражданина России на курорте Тиват. После задержания по решению суда он был заключен под стражу.

Игорь Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование с 2009 года. В июле 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев освободил Чуяна от занимаемой должности. По информации агентства Ura.ru, сразу после увольнения Чуян поспешил скрыться за рубежом.

В декабре 2018 года после вынесения решения Басманного суда заочно арестовали, а Следственный комитет объявил его в международный розыск по статье «Организация злоупотребления полномочиями, повлекшая тяжкие последствия». Сообщалось, что функционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, принудительные работы сроком до пяти лет, либо выплата штрафа.