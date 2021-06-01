Экс-главу «Открытой России» Пивоварова перевезут из Санкт-Петербурга в Краснодар

Бывшего директора неправительственной организации «Открытая Россия», признанной в РФ нежелательной, Андрея Пивоварова этапируют в Краснодар из Санкт-Петербурга.

Адвокат Елена Бородина пояснила, что перевозку осуществят, поскольку уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудили в региональном СК РФ. слова юриста привел ТАСС.

«Уголовное дело <…> возбуждено СУ СК по Краснодарскому краю 29 мая — через два дня после того, как РОО „Открытая Россия“ объявила о полной ликвидации», — пояснила Бородина.

Пивоварова, добавила она, после допроса Пивоварова направят в Краснодар.